İzmir Kuzey-Doğu Çevre Otoyolu toplantısında CHP’ye tepki: Bıktık bu CHP zihniyetinden, bizi senelerce esir etti

ALTERNATİF GÜZERGAH SAĞLAYACAK

Projenin kuzeyinde Menemen-Çandarlı Otoyolu, doğusunda İzmir-İstanbul Otoyolu, güneyinde İzmir-Aydın Otoyolu bağlantısı ve batısında da İzmir-Çeşme Ootoyolu bulunduğunu dile getiren Yenidoğan, "Projenin planlanması ile birlikte proje hattı, mevcut İzmir çevreyoluna alternatif bir güzergah sağlayacak, aynı zamanda bölgedeki otoyollarla da bağlantı sağlayacaktır. Çevreyolunun 1.6 kilometresi Menemen ilçe sınırlarında, 5.8 kilometresi Çiğli ilçe sınırlarında, 6.4 kilometresi Karşıyaka ilçe sınırlarında, 0.4 kilometresi Bayraklı ilçe sınırlarında, 14.2 kilometresi Bornova ilçe sınırlarında, 0.7 kilometresi Kemalpaşa ilçe sınırlarında, 10.9 kilometresi tekrar Bornova ilçe sınırlarında ve 0.853 kilometresi Buca ilçe sınırlarında yer alacak" dedi.

4 YILLIK İNŞAAT SÜRESİ

Güzergah üzerinde 4.30 kilometrelik 13 adet viyadük, 15.98 kilometrelik 12 tünel, 12 adet kavşak noktası, 32 adet menfez, 6 adet istinat duvarı, bir adet de servis park alanı bulunduğunu kaydeden Yenidoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Projenin ÇED mühendislik hizmetlerinin tamamlanması sonrasında 4 yıllık bir inşaat süresi öngörülüyor, daha sonra da işletmeye alınması planlanıyor. İnşaat süresince toplam 150 personelin çalışması hedefleniyor."