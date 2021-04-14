Konya’da gelinini 5 yerinden bıçaklayan kayınvalide: Boşanmama sebep oldu, bir anlık cinnet getirdim
Konya’daki boşanmasından sorumlu tuttuğu gelinini ağır yaralayan Safiye Baykal, “kasten öldürmeye teşebbüs”ten tutuklandı. Baykal’ın gelinini, helallik isteyip bıçakladığı belirtildi.
Konya'da gelini Türkan Avcı'yı (52) kahvaltı sofrasında 5 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Safiye Baykal'ın (49) emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
"İKİNCİ EVLİLİĞİMİ YAPMIŞTIM, HEP BENİMLE UĞRAŞTI"
İfadesinde psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenle ilaç kullandığını ileri süren Baykal, "İkinci evliliğimi yapmıştım. Evlilik sürecimde Türkan hep benimle uğraştı. Boşanmama sebep oldu. Bir anlık cinnet getirdim" dediği öğrenildi.
"HELALLİK İSTEDİKTEN SONRA BIÇAKLADI"
Türkan Avcı ise ifadesinde, Safiye Baykal'ın kendisini bıçaklamadan önce yanına oturduğunu, elini tutup helallik istedikten sonra çantasından çıkardığı bıçağı kendisine saplamaya başladığını ifade etti.
Havzan Mahallesi Yeni Yol Caddesi üzerinde bulunan lüks bir sitede 2 gün önce yaşanan olayda Safiye Baykal, eski eşinin gelini Türkan Avcı ile tartıştı. Baykal tartışma sırasında çantasından çıkardığı bıçakla Avcı'yı 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Avcı'nın hayati tehlikesi sürüyor. Gözaltına alınan Safiye Baykal ise çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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