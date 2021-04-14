Konya’da gelinini 5 yerinden bıçaklayan kayınvalide: Boşanmama sebep oldu, bir anlık cinnet getirdim

"İKİNCİ EVLİLİĞİMİ YAPMIŞTIM, HEP BENİMLE UĞRAŞTI"

İfadesinde psikolojik sorunları olduğunu ve bu nedenle ilaç kullandığını ileri süren Baykal, "İkinci evliliğimi yapmıştım. Evlilik sürecimde Türkan hep benimle uğraştı. Boşanmama sebep oldu. Bir anlık cinnet getirdim" dediği öğrenildi.