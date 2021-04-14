14 Nisan 2021, Çarşamba
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Meteoroloji'den su baskını uyarısı!

Son dakika haberleri... 'daki 5 ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyecek karların su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Meteoroloji'den su baskını uyarısı!
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artması ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle 21 Nisan 2021'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da özellikle yüksek ve dik yamaçlarda kar erimeleri olacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu illerde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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