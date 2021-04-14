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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu şaşırtacak! Hem sağanak gelecek hem sıcaklık artacak

tarafından yapılan son dakika paylaşımında hafta boyu ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı açıklandı. Ülke genelinde sağanak yağış sürerken hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtildi. İşte il il ... , ve 'de bu hafta hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu şaşırtacak! Hem sağanak gelecek hem sıcaklık artacak

tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

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