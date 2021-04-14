Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hava durumu şaşırtacak! Hem sağanak gelecek hem sıcaklık artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika paylaşımında hafta boyu ülke genelinde hava durumunun nasıl olacağı açıklandı. Ülke genelinde sağanak yağış sürerken hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtildi. İşte il il hava durumu... İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği ve bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının ülke genelinde hissedilir derecede artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonunda güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
PAZAR
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşı için dikkat! Çıkış yapmayan alamıyor! Dilekçe ve şartlar...
- Tesla coin ne zaman çıkacak? Tesla coin anlaşması yapıldı mı? Yorumlar...
- 4D'li taşeron işçilere müjde... Paralar anında hesaplara yatacak! Taşeronlar için 2021 ilave tediye müjdeleri…
- Kafeler, kahvehaneler, kıraathaneler ne zaman açılacak? Kahvehaneler ve kıraathaneler kapanacak mı? Genelge...
- O ödemelerde flaş değişiklik! SGK resmen duyurdu! Artık son 3 aydan değil 12 aydan...
- Emeklilere son dakika müjdesi! 10 bankadan promosyon açıklaması! Emeklilere 1800 TL ve 200 lira bonus...
- Galata Wind Enerji halka arz ne zaman? Galata Wind halka arz tarihi belli oldu mu? Halkbank, Akbank hisse...
- Kısmi yeni yasaklar ne zaman başlıyor? Yasaklar bugün, bu akşam saat kaçta başlıyor? 14 Nisan yasakları...
- Hafta içi özel araçla ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? Seyahat yasağı ne zaman başlıyor, bugün mü?
- A101'den indirim rüzgarı! 15 Nisan 2021 Perşembe A101 Aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte güncel liste
- Son dakika: Bayramda tam kapanma mı geliyor? 2021 Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Kredi borcu ve kart borcu olanlar dikkat! Borç kapatma kredisi faiz oranları! 2021 TEB, Garanti, ING, Akbank...