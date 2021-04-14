14 Nisan 2021, Çarşamba
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Konya'da bisikletiyle evinden ayrılan 2 çocuk babası 1 haftadır kayıp

ilçesinde, bisikletiyle evinden ayrılan ve görme sorunu yaşadığı belirtilen 2 çocuk babası 'dan (49) 1 haftadır haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Can için arama çalışması başlatıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Konya'da bisikletiyle evinden ayrılan 2 çocuk babası 1 haftadır kayıp

Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi'ndeki evinden 7 Nisan Çarşamba günü bisikletiyle ayrılan Muharrem Can dönmeyince yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı.

POLİS ARAMA YAPTI

1'i engelli 2 çocuk babası olan ve görme zorluğu çektiği belirtilen Can'ın Seydişehir'de gidebileceği yerleri araştıran polis ekipleri, izine rastlayamadı. Psikolojik sorunları olduğu da ileri sürülen Muharrem Can'ın bulunması için polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

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