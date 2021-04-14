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Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

'da saat 12.00 sıralarında merkez ilçesine bağlı Mahallesi'nde Mustafa A. isimli şahıs kendisine büyü yapıldığını iddia ederek tek katlı evinin damına çıkıp, 4 yaşındaki kızı Ela'yı sarkıtarak aşağı atacağını söyledi. Mustafa A., "Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diye bağırdı. Bu sırada "Babacığım, ne olur beni atma" diye ağlayan minik El dedesi tarafından kurtarıldı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Tek katlı müstakil evinin damına çıkan Mustafa A., kendisine büyü yapıldığını öne sürüp, kızı Ela'yı aşağı atacağını söyledi. Evdeki çiçek saksıları ve kavanozları sokağa atan Mustafa A.'yı görenler, polise haber verdi.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekiplerinin eylemine son vermesi için ikna etmeye çalıştığı Mustafa A., "Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak" diyerek kızı Ela'yı damdan sarkıttı.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Korkuya kapılan minik kız, "Babacığım, ne olur beni atma. Eve gidelim, anneme gidelim baba" diyerek ağladı.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Bir süre sonra Mustafa A.'nın kayınpederi Mehmet Y. geldi. Mehmet Y.'nin, kızı bırakıp teslim olmasını istediği Mustafa A., damdaki hortumla aşağıya su tutmaya başladı.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Mustafa A. kayınpederinin dama çıkmasına izin verirken, çevrede toplanan mahalleli olan biteni şaşkın gözlerle izledi.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Mehmet Y., bir anlık dalgınlığından faydalandığı damadının elinden torunu Ela'yı kurtarmayı başardı.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Hazır bekleyen polis ekipleri de biber gazıyla Mustafa A.'yı etkisiz hale getirip gözaltın aldı.

Adana'da kızını balkondan sarkıtan baba: Onun kanı akarsa büyü bozulacak

Kızı Ela'yı alıp, ambulansa koşan Eda A. gözyaşlarına boğuldu. Evden çıkarılan Mustafa A, ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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