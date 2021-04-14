Bir kente kömür yağıyor! Vatandaşlar endişeli

"Kömür tozu, doğası itibariyle akciğere ulaştığında yok edilebilen, sindirilip ortamdan uzaklaştırılabilen partikül değil. Akciğerde depolanma ihtimali var. Bir kısmı öksürük ve balgamla atılabiliyor ama bir kısmı da akciğerlerde birikiyor. Kömür depoları, kamyonların yükünü boşalttığı sırada toz bulutu şeklinde ortama dökülebiliyor, salınabiliyor, yoğun toz bulutu olabiliyor. Bu solunma da daha sonraki dönemde akciğerlerde kalıcı bir hasara neden olabiliyor."

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