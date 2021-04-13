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Son dakika deprem haberi! Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

Son dakika deprem haberleri... 'da 'da korkutan deprem... ve Kandili yaşanan son depremle ilgili peş peşe açıklamalar yaptı. açıklarında yaşanan deprem, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Valiliğimizden ve AFAD’dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir." ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Datça'nın 19,61 kilometre açıklarında meydana geldi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Deprem Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında saat 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 2.51 km olarak açıklandı.

#Deprem
Büyüklük : 5.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 19.61 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 13.04.2021, 23:28:06 TSİ
Enlem : 36.5425 N
Boylam : 27.2331 E
Derinlik : 2.51 km
Detay : https://t.co/0vDCb4v9GG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi


Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.

Muğlanın 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi MUĞLA'NIN 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

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