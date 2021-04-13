Son dakika deprem haberi! Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den peş peşe açıklamalar

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem Datça'nın 19,61 kilometre açıklarında meydana geldi. İlk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Deprem Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi.

AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Datça ilçesi açıklarında saat 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 2.51 km olarak açıklandı.

#Deprem

Büyüklük : 5.1 (Mw)

Yer : Ege Denizi, 19.61 km. Datça (Mugla)

Tarih-Saat : 13.04.2021, 23:28:06 TSİ

Enlem : 36.5425 N

Boylam : 27.2331 E

Derinlik : 2.51 km

Detay : https://t.co/0vDCb4v9GG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2021



Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.28'de meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremde Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.