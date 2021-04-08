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Silivri'de çikolata fabrikasında yangın: Küçük çaplı hasar oluştu

'de üretimi yapan fabrikanın zemin katında saat 23.30 sularında bir çıktı. Çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Silivri'de çikolata fabrikasında yangın: Küçük çaplı hasar oluştu

Silivri'de çikolata üretimi yapan fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın saat 23.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi 5007 Sokak'ta bulunan çikolata üretimi yapan fabrikada çıktı.

Fabrikanın bacasında kıvılcımların çıktığı gören çalışanlar durum itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Selimpaşa ve Silivri itfaiye ekipleri, fabrikanın zemin katında ve bacasında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Çıkan yangında küçük çapta hasar oluştu.

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