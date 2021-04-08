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Bodrum'da görenleri şoke eden olay! Kundakta bebek var zannettiler içinden...

’nın ilçesinde kundağa sarılı kedi güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Bodrum'da görenleri şoke eden olay! Kundakta bebek var zannettiler içinden...

'nın önünden geçen vatandaşlar mezarlık içerisinde kundağa sarılı bebek var zannedip güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kundağı açan polis ekipleri ve vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

Bebek kundaklar gibi kundaklanan ölü kedi görenler rahat bir nefes aldı.

Kediyi kimin kundaklayıp oraya koyduğu ise bilinmiyor.

Görenleri şoke eden olay! İçinden... KUNDAKTA BEBEK VAR ZANNETTİLER İÇİNDEN...
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