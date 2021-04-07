Maganda kurşunu parkta oynayan çocuğun kafasına isabet etti

ANNE: FİLM ÇEKTİLER, MERMİ OLDUĞU ANLAŞILDI



Olayın şokunu üzerinden atamayan anneanne Leyla Karazeybek, "Çocuk aynımda oynuyordu. Mesafemiz yakındı. Bir anda pat diye bir ses duydum. Senin hemen ardından çocuk 'Anneanne başım dönüyor' dedi. Kafasını elledim kafasından kan geliyordu. Hemen yanımda parkın yanındaki dükkanın sahipleri oturuyormuş 'Bana yardım edin' dedim. Onar da dükkana geçelim dediler. Dükkana geçtik öce annesini sonra da babasını aradım. Ne olduğunu bir anda fark edemedim. Bir anda pat diye ses geldi. Şişe kapağının açılma sesi mi başka bir şey mi hiç anlamadık. Annesini ve babasını arayarak hastaneye geldik. Film çekildi. Kandan dolayı kafasında şişlik olabilir dediler. Oradan eve gittik. Eve gittiğimiz gibi telefon çaldı çocuğun kafasında mermi olabilir dediler. Geri geldiğimiz gibi yeniden film çektiler. Mermi olduğu anlaşıldı." dedi.