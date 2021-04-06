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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti

, Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 06.04.2021 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

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