Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bursa'da 1 asker korona virüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığında görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
YAŞAM İHA
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.