Son dakika: İstanbul trafiği durma noktasına geldi! İşte İstanbul trafiğinde son durum
Son dakika haberi... Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğindeki son durumu ne? Yeni güne yağmurla başlayan İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
YAŞAM A Haber
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İstanbul trafiğindeki son durumu ne? Yeni güne yağmurla başlayan İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.
Haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da yağmur var.