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Son dakika: İstanbul trafiği durma noktasına geldi! İşte İstanbul trafiğinde son durum

Son dakika haberi... Haftanın ilk iş gününde trafiğindeki son durumu ne? Yeni güne yağmurla başlayan İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Son dakika: İstanbul trafiği durma noktasına geldi! İşte İstanbul trafiğinde son durum

trafiğindeki son durumu ne? Yeni güne yağmurla başlayan İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Detayları muhabiri aktardı.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 80'in üzerinde seyrediyor.

Haftanın ilk mesai gününde İstanbul'da yağmur var.

İstanbul trafiği durma noktasına geldi İSTANBUL TRAFİĞİ DURMA NOKTASINA GELDİ

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