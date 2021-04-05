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Genç kadın eşini bıçaklayarak öldürdü! Muğla'da erkek cinayeti

'nın ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldüren kadın yakalandı. 'ndeki evde . (28) ile M.K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası genç kadın eşini bıçakladı. Burhan K. hastaneye kaldırıldığı esnada yolda hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2021 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021
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Genç kadın eşini bıçaklayarak öldürdü! Muğla'da erkek cinayeti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kocasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın yakalandı. İddiaya göre, Atakent Mahallesi'ndeki evde Burhan K. (28) ile M.K. (25) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Burhan K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralanan Burhan K, 112 Acil Servis ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi burada yapılan Burhan K, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli M.K, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu arada çiftin 2 yıl önce evlendikleri öğrenildi.

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