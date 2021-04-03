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Osmaniye'de vahşet! Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

'nin ilçesinde Fevzi A., kavga ettiği 'u (37) tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. Şüpheli Fevzi A. ise olayın ardından polise giderek teslim oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.04.2021
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Osmaniye'de vahşet! Tartıştığı kişiyi tabancayla başından vurdu

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi A. ve Güney Koç., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fevzi A., üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp, Koç'a ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Koç'un başına isabet etti.

Ağır yaralanan Koç, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Koç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Şüpheli Fevzi A. ise olayın ardından polise giderek teslim oldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya başlattı.

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