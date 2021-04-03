İstanbullular Pazar günü bu yollara dikkat | ‘N Kolay Maratonu’ nedeniyle...

İstanbul Valiliği, 4 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek olan 'N Kolay Maratonu' nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada saat olarak kapanacak yollar şu şekilde açıklandı:



Saat 02.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar



- Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy G��ney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İdo arası

- Namık Kemal varyant dönüşleri

- Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan Namık Kemal varyant güneye bağlantı

- Sahil Kennedy Kuzey Avrasya Tünel Aksaray ayrımları, Namık Kemal varyant arası



Saat 05.00 - 15.00 Arası Kapanacak Yollar

- Ayvansaray Caddesi çift yönlü

- Atatürk Bulvarı'ndan Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Abdülezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

- Gülhane Parkı sahil alt girişleri

- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

- Kumkapı(Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidi'nden Kumkapı Alt Geçidi'nden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak'tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

- Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak.

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak. (Akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

- Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

- Ragıp Gümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

- Abdülezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

- Kadir Has Caddesi çift yönlü olarak

- Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

- Galata Köprüsü çift yönlü olarak

- Ankara Caddesi, Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak



Alternatif Yollar

- Atatürk Bulvarı

- Atatürk Köprüsü

- Haliç Köprüsü

- Vatan Caddesi

- Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- D 100 Kuzey Güney Yol

- Türkeli Caddesi

- Avrasya Tüneli

- Aksaray Caddesi

- Namık Kemal Caddesi (İdo'ya gidiş geliş yapan araçlar)

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

- Kızılelma Caddesi

- Onuncu Yıl Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi, Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı dönüşleri

- Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

- Küçük Langa Aralığı Caddesi."