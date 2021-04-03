Ankara'da aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı





HASTASINI KURYE YAPMIŞ

Yapılan detaylı araştırmada da Gökhan D.'nin, uyuşturucu suçundan cezaevine girdiği, geçen yıl tahliye olduğu belirlendi. Mamak'ta oturan Gökhan D.'nin, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gördüğü öğrenildi. Gökhan D.'nin tedavisi sırasında evinin yakınındaki aile hekimliğinde görevli Dr. Ö.A.E.'ye muayene olduğu ve ikilinin bu şekilde tanıştığı saptandı. Ö.A.E.'nin hastası Gökhan D.'ye, beraber iş yapmak istediğini söylediği ve beraber iş yapmaya başladıkları tespit edildi. Öte yandan Gökhan D'nin yakalandığını öğrenen aile hekiminin, o gün telefonuna format attırdığı ve tüm verileri sildiği belirlendi.