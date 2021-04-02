Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege Kıyıları, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun Şanlıurfa ve Batman dışında kalan yerlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.