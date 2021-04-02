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Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 'in iç kesimleri ve 'nun güneydoğusu için kar uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan olası çığ düşmesine karşı dikkatli olmaları istendi. Diğer yandan hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde ülke genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Peki bu hafta hava durumu nasıl olacak? hava durumu...

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Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Meteoroloji'den flaş kar yağışı uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

'in iç kesimlerinin yüksekleri ile 'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın 'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege Kıyıları, Karadeniz, 'nun kuzey ve doğusu, , Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğusu ve 'nun Şanlıurfa ve Batman dışında kalan yerlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerinde artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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