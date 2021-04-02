Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.