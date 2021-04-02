Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
Gaziantep'te meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Nurdağı yolundaki kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.
YAŞAM AA
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.