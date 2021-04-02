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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

'te meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. yolundaki kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

'in ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri belirlenemeyen 02 ABC 666 plakalı hafif ticari araç ile 31 MA 5870 plakalı otomobil, Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 6'ncı kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçlardaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 8 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

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