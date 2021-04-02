Antalya'da büyük panik! Çatıya çıkıp dakikalarca yardım beklediler





Selami Şerkan ise bir anda otelin sauna bölümünden dumanların yükselmeye başladığını belirterek, "Dükkanlarda duman oldu. Yangının saunadan çıktığı biliniyor. Tüm müşteriler tahliye edildi. Bazı müşteriler sabah yürüyüşündeydi. Terasa da gelen müşteriler ve çalışanlar toplandı. Çok şükür bir kayıp yok" diye konuştu.