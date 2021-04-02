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Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası kameraya takıldı

'da kış uykusundan uyanan bir ve kurdun kovalamacası 'nün kameralarına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021
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Ankara'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Kış uykusundan uyanan bir ayı, kendi alanına giren kurdu kovaladı, o anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda yiyecek ararken yanına bir kurt yaklaşıyor, onu alanından uzak tutmak isteyen ayı ise kurdu kovalıyor.

Kovalamaca devam ederken kurt ve ayının kameranın açısından çıktığı görülüyor.

Kurt ile ayı karşılaşırsa... KURT İLE AYI KARŞILAŞIRSA...

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