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Ankara'da kurt ile ayının kovalamacası kameraya takıldı

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Giriş: 03.04.2021 00:01
Güncelleme:03.04.2021 00:04
Ankara'da kış uykusundan uyanan bir ayı ve kurdun kovalamacası Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarına yansıdı.

Ankara'da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte doğa yeniden canlandı. Kış uykusundan uyanan bir ayı, kendi alanına giren kurdu kovaladı, o anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün kameralarınca kayıt altına alındı.

Görüntülerde dağlık alanda dolaşan bir ayı kar birikintisinin bulunduğu alanda yiyecek ararken yanına bir kurt yaklaşıyor, onu alanından uzak tutmak isteyen ayı ise kurdu kovalıyor.

Kovalamaca devam ederken kurt ve ayının kameranın açısından çıktığı görülüyor.

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