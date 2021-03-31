31 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: İstanbul Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü

İstanbul ’de husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
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Son dakika: İstanbul Bahçeşehir’de silahlı çatışma: 2 ölü

Başakşehir'de yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, Avni Akyol Bulvarı Bahçeşehir 2. Kısım'da, aralarında husumet olduğu ve yabancı uyruklulardan oluştuğu belirtilen iki grup arasında, tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ekipleri ve çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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