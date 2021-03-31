31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya'da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

’da dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
Malatya'da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmada, 2 şüpheli sahsa eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA