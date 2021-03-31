Malatya'da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Malatya’da Bizans dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
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Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.
Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.
Yapılan çalışmada, 2 şüpheli sahsa eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı.