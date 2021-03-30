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Kamyon otomobil ve ambulans çarpıştı! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Kamyon otomobil ve ambulans çarpıştı! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde kamyon, otomobil ve ambulansın karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 SJ 275 plakalı kamyon, Bandırma-Çanakkale kara yolu Edincik mezbahası mevkisinde, 10 E 3152 otomobile çarparak karşı şeride geçip 10 DDA 26 plakalı ambulansla çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.Yaralılar, kaldırıldı.Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

3 ağacı devirdi anca durabildi 3 AĞACI DEVİRDİ ANCA DURABİLDİ

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