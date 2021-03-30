Kamyon otomobil ve ambulans çarpıştı! 4 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kazada, ambulans ve kamyon sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını yaşamını yitirdi. Ambulanstaki iki sağlık çalışanı ise yaralandı.Yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.Devrilen kamyonun kasasında yüklü bazı koyunlar da telef oldu. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

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