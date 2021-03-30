Kağıthane'deki börekçi çatışmasında flaş gelişme! "Sevgilime mesajlar atıyordu!"

İDDİANAME

İddianamede, Kaan Yazıcı'nın Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu, 22 Eylül 2020 tarihinde bu meseleyi konuşmak üzere börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları, Tuncay ve arkadaşı Sezer'in börekçi önünde bekledikleri sırada Fuatcan ve Kaan'ın geldiği, Kaan'ın Sezer'i sokak arasına konuşmaya davet ettiği, Sezer'in bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışma üzerine Kaan'ın kemer bölgesinden silah çıkararak Tuncay'a doğru ateş ettiği belirtildi. Tuncay'ın bunun üzerine börek salonunun içine kaçtığı, Tuncay'ın börek salonuna geçmesiyle Kaan ve Fuatcan'ın da arkasından geldikleri, bu esnada Tuncay'ın da silahını çıkardığı ve börek salonu içerisinde Kaan ve Tuncay'ın yaklaşık 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde birbirlerine ateş ettikleri, bu sırada kapı girişinde bulunan Fuatcan'ın da Tuncay'a doğru silahıyla ateş etiği, çatışma devam ederken Kaan'ın kol ve karnından Tuncay tarafından vurulduğu, bunun üzerine Kaan'ın dışarı doğru kaçmaya başladığı, Fuatcan'ın ise ateş etmeye devam ederken Tuncay'ın fırsatını bularak kafenin üst katına kaçtığı anlatıldı. İddianamede, taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu olaylarla ilgisi bulunmayan müştekiler Erkan Çakmak ve Hacı Mahmut Yıldız'ın da hangisinden geldiği beli olmayan kurşunla vurularak yaralandıkları ifade edildi. Kaan ve Tuncay'ın birbirlerinin ölüm sonucunu gerçekleştirebilecek hayati nitelikteki yerlerini 2-3 metre gibi yakın bir mesafeden hedef alarak ateş ettiklerinin görüldüğü belirtildi. Çatışma olayının yaşanmasından sonra kolluk ekiplerince işlem yapılmak istendiğinde Fuatcan Yıldırır'ın, hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için kendi kimliği yerine öz kardeşi Ferhat Yıldırır'a ait kimliği ibraz etmesi sebebiyle iftira suçunu işlediği de ifade edildi.



İddianamede, sanık Fuatcan Yıldırır hakkında "İftira", "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar hapis istenirken, sanıklar Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında "Olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama" ve "Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.







