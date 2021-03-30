30 Mart 2021, Salı
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Bursa'da raylara giren davetsiz misafir seferleri aksattı

'da tren raylarına giren köpek metro seferlerinin aksamasına sebep oldu. Bir cana zarar gelmemesi için hatta tren seferleri durduruldu. Raylara giren itfaiye ekiplerinin köpeği yakalamasıyla seferler yeniden normale döndü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.03.2021 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
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Osmangazi ilçesi Kültürpak Metro istasyonunda raylara giren köpek, ulaşımın aksamasına sebep oldu. Köpeğe zarar vermemek için metro seferleri dakikalarca aksadı.

Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri raylara girerek köpeği yakaladı. Köpek daha sonra hayvan barınağına götürüldü.

Köpeğin yakalanmasının ardından metro seferleri kaldığı yerden devam etti.

Raylardaki davetsiz misafir seferleri durdurdu RAYLARDAKİ DAVETSİZ MİSAFİR SEFERLERİ DURDURDU

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