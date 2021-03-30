Bursa'da raylara giren davetsiz misafir seferleri aksattı

Osmangazi ilçesi Kültürpak Metro istasyonunda raylara giren köpek, ulaşımın aksamasına sebep oldu. Köpeğe zarar vermemek için metro seferleri dakikalarca aksadı.



Bursa Büyükşehir İtfaiye ekipleri raylara girerek köpeği yakaladı. Köpek daha sonra hayvan barınağına götürüldü.

Köpeğin yakalanmasının ardından metro seferleri kaldığı yerden devam etti.