Balıkesir'in Gönen ilçesinde 104 litre sahte içki ele geçirildi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
YAŞAM İHA
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen İlçesinde (1) şüphelinin aracında yapılan aramada; (104) litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.