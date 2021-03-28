28 Mart 2021, Pazar
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 104 litre sahte içki ele geçirildi

'in ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 104 litre sahte/kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde 104 litre sahte içki ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen İlçesinde (1) şüphelinin aracında yapılan aramada; (104) litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

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