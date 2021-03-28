Balıkesir'in Gönen ilçesinde 104 litre sahte içki ele geçirildi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak bandrolsüz içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gönen İlçesinde (1) şüphelinin aracında yapılan aramada; (104) litre sahte/kaçak içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.