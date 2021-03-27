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Şırnak'ta katliam gibi trafik kazası: 4 ölü 3 yaralı

'ın ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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Şırnak'ta katliam gibi trafik kazası: 4 ölü 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sırtköy beldesinde, Osman Urat (48) yönetimindeki 27 AG 805 plakalı otomobil ile Abdullah Dündar (40) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Araç sürücüleri Urat ve Dündar'ın yanı sıra araçlarda bulunan Kezban Aşkın ile M. Ali Önder kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Rojin Aşkın ve Veli Önder ile ismi öğrenilemeyen bebek ilk müdahalenin ardından İdil ve Cizre devlet hastanelerine kaldırıldı.

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