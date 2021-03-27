Sağanak yağış geri geliyor! Tüm yurdu etkisi altına alacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve Iğdır ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde zirai don olacağı tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



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