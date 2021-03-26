Van'da kamyon kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı

Kamyonun kasasında, batı illerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Sürücü H.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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