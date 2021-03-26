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Van'da kamyon kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı

ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir kamyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü H.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Van'da kamyon kasasında 112 kaçak göçmen yakalandı

ilçesinin Ünseli Mahallesi'nde, saat 05.00 sıralarında, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, H.T.'nin kullandığı kamyonu durdurararak arama yaptı.

Kamyonun kasasında, batı illerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 112 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. Sürücü H.T., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

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