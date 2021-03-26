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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Canlı yayında aktardı

Son dakika haberi... Haftanın son gününde 'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Peki son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Megakent haftanın son mesai gününe nasıl başladı? Detayları muhabiri aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Canlı yayında aktardı

'da bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Hem havanın notlarını hem de trafikteki son durumu muhabiri aktardı.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Yüzde 50'ye ulaştı. Her geçen dakika yoğunluk artmaya devam ediyor.

'nde trafik durma noktasına geldi.

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