Son dakika: Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl? Canlı yayında aktardı
Son dakika haberi... Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Peki son durum ne? İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? Megakent haftanın son mesai gününe nasıl başladı? Detayları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
YAŞAM A Haber
İstanbul'da bugün ve hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul trafiğinde son durum ne? Yoğunluk yaşanıyor mu? Hem havanın notlarını hem de trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
Yüzde 50'ye ulaştı. Her geçen dakika yoğunluk artmaya devam ediyor.