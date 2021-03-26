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İzmir'de sokakta çelik kasa bulundu!

ilçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen çelik kasa bulundu. Şüphelilerin eşkallerini belirlemeye çalışan ekipler,  çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çelik kasa olay yerinin incelenmesinin ardından muhafaza altına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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İzmir'de sokakta çelik kasa bulundu!

İddiaya göre, ilçesinde taksiye binen 2 kişi, ilçesi 7301 Sokak'ta bagaja yükledikleri çelik kasayı da alarak taksiden indi.

Taksi şoförü durumdan şüphelenerek olayı polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, 7344 Sokak'ta siyah çöp poşetine sarılı halde suntaların arasına konulmuş çelik kasa buldu.

Şüphelilerin eşkallerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çelik kasa olay yerinin incelenmesinin ardından muhafaza altına alındı.

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