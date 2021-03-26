İzmir'de sokakta çelik kasa bulundu!
Bayraklı ilçesinde çalıntı olduğu değerlendirilen çelik kasa bulundu. Şüphelilerin eşkallerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çelik kasa olay yerinin incelenmesinin ardından muhafaza altına alındı.
YAŞAM DHA
Taksi şoförü durumdan şüphelenerek olayı polis ekiplerine bildirdi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, Yamanlar Mahallesi 7344 Sokak'ta siyah çöp poşetine sarılı halde suntaların arasına konulmuş çelik kasa buldu.
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Şüphelilerin eşkallerini belirlemeye çalışan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.