İstanbul'da trafik kazası! Otomobilden fırlayan 1'i kadın 2 kişi yaralı

Kaza, Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Ankara istikametinde saat 00.15 sıralarında yaşandı. E.D., kullandığı 34 R 4411 plakalı otomobilin kontrolünü Haramidere metrobüs durağına geldiği sırada kaybederek üst geçidin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ana yoldan yan yola savruldu. Kazada otomobilden yola fırlayan sürücü ve beraberindeki kadın yolcu M.P. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler bir yandan kazazedelerin yardımına koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, itfaiye ekipleri de kazayla ilgili incelemelerde bulundu. Polis, kaza sonrası diğer sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Otomobilin çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.