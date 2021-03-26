26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev otel odasında intihar etti

Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev otel odasında intihar etti

Azerbaycanlı iiş insanı , 'ta kaldığı lüks bir otelde tabancayı başına ateşleyerek intihar etti. Olay sırasında Aliyev'in yanında bulunan 3 kadın, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Aliyev'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL
Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev otel odasında intihar etti

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde yaşandı.

İddiaya göre, lobide tanıştığı 3 kadınla birlikte odasına çıkan Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev, yaklaşık 5 dakika sonra suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ile kafasına tek el ateş ederek intihar etti.

Odadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

İhbar sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nihad Aliyev, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aliyev'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

3 KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Aliyev'in intihar ettiği sırada odada bulunduğu öğrenilen 3 kadın ise polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Aliyev'in otelde 6 arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA