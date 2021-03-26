Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev otel odasında intihar etti

Olay, saat 23.00 sıralarında Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde yaşandı.

İddiaya göre, lobide tanıştığı 3 kadınla birlikte odasına çıkan Azerbaycanlı iş insanı Nihad Aliyev, yaklaşık 5 dakika sonra suikast silahı olarak bilinen Glock marka tabanca ile kafasına tek el ateş ederek intihar etti.

Odadan gelen silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı.

İhbar sonrası, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.





HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR



Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nihad Aliyev, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aliyev'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



3 KADIN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ



Aliyev'in intihar ettiği sırada odada bulunduğu öğrenilen 3 kadın ise polis ekipleri tarafından ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Aliyev'in otelde 6 arkadaşıyla birlikte kaldığı öğrenildi.