Batman'da 60 yıllık demirci: Meslek ölüyor, çırak bulamıyoruz

Gercüş ilçesinin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki caddede, bileğinin gücüyle muhtelif tarım aletleri üretmeyi sürdüren Sayış, "Evde boş oturmaktansa burada çalışmayı daha çok seviyorum. 60 yıldır mesleğimi icra etmeyi sürdürüyorum. Burada balta gibi çeşitli aletler yapıyorum. Tüm gelirimi demircilikle sağlıyorum" dedi.