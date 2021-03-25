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Son dakika: Zonguldak'ta heyelan köy yolunu kapattı

Son dakika haberi... ’ın ilçesine bağlı Aşağıdağ köyünde heyelan meydana geldi. Heyelan, köy yolunu ulaşıma kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: Zonguldak'ta heyelan köy yolunu kapattı

ilçesinde bir süredir yağan yağmurlar sonrası Aşağıdağ köyü Çanakçı mevkisinde heyelan meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, köylülerin arazilerine ve orman alanına ulaşımı sağlayan bölgede meydana gelen heyelanda büyük taş kütleleri yolu kapatırken, su şebekesine de zarar verdi.

Alaplı Kaymakamlığı ile ekipleri bölgede inceleme yaparken, ulaşıma kapanan yolun açılması ve zarar gören su şebekelerinin onarımı için çalışma başlatılacağı belirtildi.

Heyelan köy yolunu kapattı HEYELAN KÖY YOLUNU KAPATTI

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