Kayıtlarda 'öldü' gözüküyordu! Yaşadığını ispat etmeye çalışırken hayatını kaybetti





MEZAR TAŞINDA İSİM YAZMIYOR

Dikici'nin yeğenlerinden Anıl Özırmak da, "Dayım 5 gün morgda kaldı. Zaten ölü görüldüğü için işlemleri halletmemiz uzun sürdü. Sonunda defnedebildik. Dayımı annesinin mezarının üstüne defnettik ancak bu kez de mezar taşında isim ve soy isim yazılı değil. Dava sonuçlandıktan sonra mezar taşına ismini yazdıracağız" dedi.



"İKİNCİ KEZ ÖLMÜŞ GİBİ OLDU"

Dikici Ailesi Avukatı Esra Erdoğan, "İbrahim Dikici'nin 1950 yılında öldüğüne dair kayıt geçilmiş. 2018 yılında M.B. isimli bir kişinin bildirimi ile tahkikat sonucu çevredeki insanlar da 'evet bu kişi öldü' şeklinde beyanda bulunmuş ancak İbrahim Dikici 18 Mart 2021'de vefat etti. Sağ olan bir kişi asılsız beyanlarla ölü olarak gösterilmiş. Ne bir ölüm belgesi alınmış ne de ailesine sorulmuş. Sadece tanımadığı kişilerin beyanı ile yaşayan kişi ölü olarak gösterilmiş. Kişinin resmiyette ölü olduğu, hastane işlemi sırasında fark edildi. Hastaneye girişi isim ve soy isim olmadan adli vaka şeklinde gerçekleştirildi. Biz davamızı 2 Mart'ta açtık. İlk duruşma mayıs ayına verildi ancak kendisinin ilk duruşmayı görmesine ömrü yetmedi. Cenaze işlemlerini gerçekleştirmeye çalıştık ama zaten ölü olarak görüldüğü için ölüm raporunun düzenlenmesi sorun oldu. Defin işlemlerini uzun süre gerçekleştiremedik. Cenaze 5 gün morgda bekledi. Ailesi bu süreçte çok yıprandı. Ölüm acısını yaşayamadan cenaze ile uğraşmak durumunda kaldılar. İbrahim Dikici, bu olay nedeniyle ikinci kez ölmüş gibi oldu. 1950 yılında öldü, 2021'de tekrar öldü gibi oldu" ifadelerini kullandı.