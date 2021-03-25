Bursa’da polis müşteri kılığına girdi ve kaçak cep telefonlarını ele geçirdi

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu kargo ile ilçeye getirilen kaçak cep telefonu ve aksesuarlarının satışa sunulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler teknik takip başlattı.