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Bursa’da polis müşteri kılığına girdi ve kaçak cep telefonlarını ele geçirdi

polisi, gümrük kaçağı cep telefonu ve aksesuarları sattığı tespit edilen şüpheliyi müşteri kılığına girerek kargo firmasında suçüstü yakaladı. Kargo paketlerinde yapılan aramada 18 cep telefonu, 200 şarj adaptörü ve 200 şarj kablosu ele geçirilirken şüpheli . gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Bursa’da polis müşteri kılığına girdi ve kaçak cep telefonlarını ele geçirdi

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu kargo ile ilçeye getirilen kaçak cep telefonu ve aksesuarlarının satışa sunulacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler teknik takip başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Gümrük kaçağı cep telefonlarının bir kargo firması aracılığıyla ilçeye getirildiğini tespit eden ekipler kargo firmasına müşteri kılığında girerek, şüpheli .'yi kaçak ürünleri kargodan aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Kargo paketlerinde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, 200 şarj adaptörü ve 200 şarj kablosu ele geçirilirken şüpheli Ramazan B. gözaltına alındı.

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