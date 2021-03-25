Amasya’da 7 aylık hamileyken koronavirüse yenik düşen Müjgan Yiğit’in son isteği yerine getirildi





Odasını hazırladık. Borç, harç Taşova ilçesinden bir ev satın almıştık. 90 bin lira borcumuz kaldı. İşkur aracılığıyla 6 aydır sigortam yatırılıyordu. Kendim de bir kahvede çalışıyordum. Bu ay sigortam bitecek. Amasya Valimiz Mustafa Masatlı bizi hiç yalnız bırakmadı. Bizi evimizde de ziyaret edecek. Devletimizin beni yalnız bırakmayacağını biliyordum" dedi.