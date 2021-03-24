24 Mart 2021, Çarşamba
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Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

Son dakika haberine; 'in ilçesinde, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen trenin geçişi sırasında raylara atlayarak yaşamına son verdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2021
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Trenin geçişi sırasında raylara atlayan genç hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Şirinyer İZBAN durağında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Turgut Elvan, Cumaovası-Aliağa yönüne giden trenin geçişi sırasında raylara atladı.

Elvan, trenin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Korkunç olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra Elvan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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