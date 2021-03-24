24 Mart 2021, Çarşamba
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Bolu'da korkunç kaza! TIR'ın sürücüsü ön camdan yola fırladı

Son dakika haberine göre; ’da, ’nda seyir halindeyken kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vuran TIR'ın sürücüsü aracın ön camından yola fırlayarak yaralandı. Kaza TIR'ın makaslaması sonucu otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Bolu'da korkunç kaza! TIR'ın sürücüsü ön camdan yola fırladı

Kaza, saat 01.00 sıralarında mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istikametine seyir halinde olan . idaresindeki 47 ABF 290 plakalı TIR, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle makaslayan TIR'ın sürücüsü İhsan Y., aracın ön camından dışarı fırlayarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kazada, TIR'ın makaslaması sonucu TEM'in İstanbul yönünde 2 şerit trafiğe kapandı. Trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verilmesi sebebiyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Ayrıca, kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu'nda meydana gelen 2 farklı trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar tedavileri için kentteki hastanelere götürüldü.

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