Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Balıkçılık yaparak haftalık 2 bin lira kazanıyor

HAFTALIK 2 BİN TL PARA KAZANIYOR

Balık tutarak haftalık 2 bin TL para kazandığını dile getiren Kuş, şunları söyledi:

"Tatmin edici balık tutuyorum. Hem kendi yeteneğim hem de bölgeye hakim olduğum için biliyorum açıkçası nerede hangi balık olacağını. Tuttuğum balıkları da ciddi paralara veriyorum. Taze ve doğal olduğu için, özel olarak sipariş verenler var. Denizdeki canlı balığı sipariş edenler bile var. Haftalık 50-60 kilo balık tutuyorum, bunları da farklı fiyatlara satıyorum."