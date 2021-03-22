İzmir’de HES kodu göstermeyen yolcu belediye otobüsünde dehşeti yaşattı

Olaya tanık olan esnaf Cemil Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı." dedi.

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