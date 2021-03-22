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İzmir’de HES kodu göstermeyen yolcu belediye otobüsünde dehşeti yaşattı

ilçesinde saat 06.00 sıralarında bindiği belediye otobüsünde sürücüye HES kodunu göstermeyen kimliği belirsiz kişi, kendisine tepki gösteren yolcu .'yi bıçaklayıp, kaçtı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021
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İzmir’de HES kodu göstermeyen yolcu belediye otobüsünde dehşeti yaşattı

ilçesi 'nda saat 06.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; -Konak arasında sefer yapan belediye otobüsüne binen kimliği belirsiz kişi, sürücüye, HES kodunu göstermedi.

Sürücünün ısrarına rağmen direnen kişiye, yolculardan . tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Uğur E.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Uğur E.'yi 'ne götürdü.

Tedaviye alınan Uğur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan esnaf , "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı." dedi.

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