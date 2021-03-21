Zonguldak'ta sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
YAŞAM AA
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Alınan bilgiye göre, Ense köyünde yaşayan Kübra (75) ve Şaban Demir (76) çiftinden bir süredir haber alamayan yakınları, evlerine gitti.
Demir çiftini hareketsiz bulan yakınları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
İncelemeler sonucu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.
Cenazeler, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.