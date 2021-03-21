Samsun'da trafik kazası! AK Partili ilçe başkanı yaralandı

Kaza, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 28. kilometresinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Dernekpazarı ilçe Başkanı Abdullah Akgül idaresindeki 61 DT 033 plakalı otomobil Çarşamba istikametinden Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin bahçe kapısının yanındaki ağaca takılıp yan yattı.

Kazada, araç sürücüsü Abdullah Akgül ile AK Parti Yomra ilçe Başkanı Avni Adanur yaralandı.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan AK Parti Hayrat ilçe Başkanı Serkan Karaahmetoğlu ile AK Parti Arsin İlçe Başkanı Tolga Şengül'ün kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.