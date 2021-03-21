21 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da korkunç kaza! Yabancı plakalı araç içinde feci şekilde can verdi

Bursa'da korkunç kaza! Yabancı plakalı araç içinde feci şekilde can verdi

-- Karsak kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında lüks bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Yabancı plakalı aracın sürücüsü araç içinde feci şekilde can verdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
ABONE OL

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67-GXO yabancı plakalı bir otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız ve yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı.

Bariyerle çarpan, yol kenarındaki otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayıp şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yeri savaş alanına dönerken, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen'in cesedi araç içinden çıkarıldı. Yağmur nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonrasında Mert Ökmen'in cenazesi cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımı ile şarampolden çıkarılarak çekiciye kondu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otoyolda feci ölüm OTOYOLDA FECİ ÖLÜM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA