Bursa'da korkunç kaza! Yabancı plakalı araç içinde feci şekilde can verdi

Kaza, saat 11.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Edinilen bilgiye göre, Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67-GXO yabancı plakalı bir otomobil Bursa istikametinden İstanbul istikametine doğru seyir halindeyken aşırı hız ve yolun yağıştan dolayı kaygan olmasından dolayı kontrolden çıktı.

Bariyerle çarpan, yol kenarındaki otoyol firmasına ait kontrol kutularını parçalayıp şarampole uçan otomobil hurdaya döndü.



SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsü Mert Ökmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yeri savaş alanına dönerken, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sürücü Mert Ökmen'in cesedi araç içinden çıkarıldı. Yağmur nedeniyle güçlükle sürdürülen kurtarma çalışmaları sonrasında Mert Ökmen'in cenazesi cenaze aracına konularak Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil ise vinç yardımı ile şarampolden çıkarılarak çekiciye kondu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.