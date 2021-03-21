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Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz Ankara'da askeri törenle defnedildi

71 yaşında hayatını kaybeden Eski (MHK) Başkanı ve kokartlı eski hakem için 'nde askeri tören düzenlendi. Tören sonrası Yavuz'un cenazesi, Karşıyaka Kıbrıs Gazileri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz Ankara'da askeri törenle defnedildi

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, Ankara'da toprağa verildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 4'üncü Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, bazı hakem ile sporcular katıldı.

Cenaze namazının ardından Yavuz'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzunda top arabasına alındı. Top arabası, arkasındaki kortej eşliğinde cami avlusundan ayrıldı.

Tören sonrası Yavuz'un cenazesi, Karşıyaka Kıbrıs Gazileri Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti.

Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

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