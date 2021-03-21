Kırmızı renkteki ilde o mahallede vakaya rastlanmadı! İlginç yöntem...

Bolu'dan 10 gün önce köyüne dönen Mehmet Ali Şimşek (65) de çocuklarının kendisine, "Memlekete gitme orada çok koronavirüs vakası var" yönünde uyarıda bulunduklarını söyledi.

Şimşek, "Mahalleye girerken HES kodumu ve daha önce Kovid-19 olup olmadığımı sordular. Korona olmadığımı söyledim ve evime gittim. Maske ve mesafe kurallarına uyarak tedbirlere uyuyoruz." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğünden, kent genelinde yaklaşık 10 mahallede bugüne kadar vaka görülmediği öğrenildi.