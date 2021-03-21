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Amasya'da sebze yüklü TIR devrildi can pazarı yaşandı

'da çelik bariyere çarpması sonucu devrilen 'da sürücü (55) ve yanındaki (23) hayatını kaybetti. akşam saatlerinde Amasya- yolundaki Merzifon mevkisinden meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Amasya'da sebze yüklü TIR devrildi can pazarı yaşandı

'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü 'ın sürücüsü (55) ve yanındaki (23) hayatını kaybetti.

, akşam saatlerinde Amasya- yolundaki Merzifon mevkisinde meydana geldi.

Turan Varep yönetimindeki 61 BA 222 plakalı çekici ve çekiye bağlı 61 ACR 608 plaka sayılı yarı römork, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, TIR'da bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düşme anı kameralara yansıdı DÜŞME ANI KAMERALARA YANSIDI

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