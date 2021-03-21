Amasya'da sebze yüklü TIR devrildi can pazarı yaşandı
Amasya'da çelik bariyere çarpması sonucu devrilen TIR'da sürücü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti. Kaza akşam saatlerinde Amasya-Samsun yolundaki Merzifon mevkisinden meydana geldi.
Amasya'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü TIR'ın sürücüsü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti.
Turan Varep yönetimindeki 61 BA 222 plakalı çekici ve çekiye bağlı 61 ACR 608 plaka sayılı yarı römork, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptıktan sonra devrildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, TIR'da bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İki kişinin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.